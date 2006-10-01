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    В Караидельском районе благоустроят парк культуры и отдыха

    slavin Вчера, 10:40121
    В Караидельском районе благоустроят парк культуры и отдыха
    Совсем скоро у жителей Караидели появится еще одна зона отдыха. Новый благоустроенный парк будет расположен около мечети в микрорайоне Молодежный. Особенностью досуговой зоны станет сосновый бор, который обладает целебными свойствами, ведь хвойная терапия – тысячелетиями проверенный способ борьбы со многими болезнями, а также их своевременной профилактики.

    Огородить зону отдыха, проложить асфальтовые дорожки, установить уличное освещение и скамейки станет возможным за счет реализации проекта «Городская среда» партии «Единая Россия», который направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха на основании обращений и инициатив жителей.

    На организованном 18 июля сходе граждан в микрорайоне Молодежный обсудили ход реализации проекта. Более 40 человек приняли участие в общественном обсуждении.

    «Только за последние три года в муниципалитете за счет партийных проектов удалось построить пять парков, три детские площадки, два пешеходных моста, установить свыше 40 точек уличного освещения, отремонтировать объекты инфраструктуры, обновить объекты соцкультбыта. В этом году в районе в рамках проекта «Реальные дела» будет выполнена газификация здания сельского клуба села Артакуль, пройдет замена светильников уличного освещения в селах Караидель и Караяр, в деревне Куртлыкуль. В сельский клуб села Кирзя приобретут сценические костюмы и тенннисный стол, а клуб деревни Озерки обеспечат звукоусиливающей аппаратурой и инвентарем», - рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Рамиль Валинуров.

    Обеспечить общественный контроль на каждом этапе реализации проектов обязался активный партиец Рифат Гарипов. Имея большой опыт работы в строительной сфере, он обещал следить за соблюдением сроков и качеством выполняемых работ. Обращаясь к местным жителям, он призвал всех быть активными участниками в вопросах благоустройства территорий, формировании системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений.

    Далее участники схода смогли пройтись по территории будущего парка и ознакомиться с ходом выполняемых работ. Местные жители уверены, что после благоустройства парк станет излюбленным местом отдыха.
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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    Метки: Караидельский район

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