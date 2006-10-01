Минобороны предложило отбирать личный автотранспорт в случае войны

Все автомобили могут поставить на учет, чтобы при введении военного положения их можно было забрать на нужды армии. Ранее такая участь ждала только внедорожники.



Этот проект Министерства обороны, по сообщению газеты "Известия", уже проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.



Конечно, в первую очередь для мобилизации будут интересны отечественные внедорожники УАЗ. Иномарки, такие как Toyota Prado или VW Touareg, будут интересны в последнюю очередь - запчасти на них обойдутся дороже. Как предполагается, мобилизованная техника не будет отправляться в район боевых действий. Более того, изъятие будет временным - как только появятся штатные авто и необходимость в транспортных средствах граждан РФ отпадет, их вернут владельцам.



В документе, по сообщению источника, указывается, что на учет будут поставлены все личные автомобили россиян, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не более восьми мест для сидения (помимо водительского кресла). В военкомате на каждую единицу техники заведут карточку, в которой будет отслеживаться ее состояние: в ней укажут, возможна ли эксплуатация данной машины без предварительного ремонта, последние данные техосмотра и наличие полюса ОСАГО.



Для тех, кто забыл, напоминает газета, в СССР мобилизации подлежали все машины, вплоть до представительстких "Волг". С 2014 года приказ об изъятии в случае военного положения распространился на автобусы, тракторы, прицепы, грузовики и некоторую другую технику, а сейчас дошла очередь и до личных автомобилей, но, как считают в Минобороне, до изъятия обычных легковых авто дело вряд ли дойдет. А вот любителям внедорожников может не повезти.

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