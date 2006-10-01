Гидрометцентр России рассказал, каким будет август

В августе на территории России установится солнечная и жаркая погода, столбики термометров будут показывать выше +30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает «Российская газета».
Потепление придет в центральные регионы уже на этой неделе и плавно перейдет в следующий летний месяц.
«Краткосрочный прогноз на пять дней у нас составляет вероятность в 95%, долгосрочный — 75-78%. То есть по всем расчетам август обещает быть теплым и комфортным», — сказал Вильфанд.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Потепление придет в центральные регионы уже на этой неделе и плавно перейдет в следующий летний месяц.
«Краткосрочный прогноз на пять дней у нас составляет вероятность в 95%, долгосрочный — 75-78%. То есть по всем расчетам август обещает быть теплым и комфортным», — сказал Вильфанд.
При этом осадков в августе будет не так много, как в июле. На Дальнем Востоке, Урале и Сибири в августе также установится теплая погода. Но характер погоды обещает быть более изменчивым.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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