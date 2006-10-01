Экспертное мнение уфимских политологов о восьмилетнем правлении Рустэма Хамитова

Дмитрий Казанцев и Николай Евдокимов рассказали, что хорошего сделал Рустэм Хамитов за 8 лет правления республикой.В июле исполнилось 8 лет как пост главы республики занял бывший топ-менеджер «Русгидро» Рустэм Хамитов. За это время есть что вспомнить. Proural попросил уфимских политологов составить своеобразный рейтинг его достижений.— Результаты восьми лет работы главы Башкирии Рустэма Хамитова характеризуются уходом от этнократического, закрытого типа управления, применяемого прошлыми региональными властями к установлению партнерских взаимоотношений с федеральным центром и взятием курса на развитие социально-экономической сферы, с прозрачными бизнес-процессами., это преодоление ставки на этнократию и выстраивание с федеральным центром партнерских взаимоотношений, с позиции Башкортостан – многонациональная республика, без этнического национализма. Продолжением новой политики региональных властей стало подписании в 2017 году указа о развитии государственных языков Башкирии и языков народов республики, выделение многомиллионных средств для просветительских программ, учреждение грантов главы региона и создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.прекращение преследования бизнеса по политическим мотивам. Соответственно постепенно наблюдалось улучшение инвестклимата Башкортостана с имиджем экономически активного региона, заключение многомиллиардных договоров республиканского кабмина с крупными российскими и международными инвесторами на Санкт-Петербургском экономическом форуме, Сочинском инвестфоруме и тд, создание территорий опережающего развития и повышение прозрачности процедуры госзакупок., возвращение 25-процентного блокирующего пакета акций нефтяной компании «Башнефть» в собственность республики. И последовавшая стратегическая договоренность правительства Башкортостана с «Роснефтью» о развитии топливно-энергетического комплекса и социальной сферы региона. В результате дополнительных многомиллиардных вложений от нефтяного гиганта республиканский бюджет уже второй год подряд выполнен с профицитом, в 2016 году на сумму 12,5 млрд. рублей, в 2017 – порядка 12 млрд. руб. Благодаря таким результатам региональное правительство обеспечивает все взятые социальные обязательства.Следующим Проведение международных саммитов ШОС и БРИКС. Организация в Уфе этого грандиозного мероприятия не только значительно укрепила позиции республиканских властей, но и позволило качественно развить городскую инфраструктуру, от строительства современных гостиниц до реконструкции международного аэропорта «Уфа» и уфимского железнодорожного вокзала.Не менее важным делом стало подписание президентского указа о 100-летии, со дня образования Башкортостана. Внимание Кремля к знаковой для республики дате может повлиять на привлечение частных вложений и поступлению федеральных средств в 2019 году. Тем более правительство региона запустило реализацию проекта «100 объектов — к 100-летию Башкортостана», которая предполагает масштабные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, охватывающие практически все сферы: ЖКХ, образование, культуру, спорт, здравоохранение.— Если говорить о восьми годах руководства республикой Рустэма Хамитова, то нужно отметить, что это уже достаточно внушительный срок, который позволяет сделать некоторые выводы.

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что система управления стала более открытой. Это общероссийская тенденция, но не все регионы в полной мере вписываются в этот тренд. Сложнее всего приходится субъектам, о которых принято говорить, что у них доминирует «восточный тип политической культуры». Однако, в отличии от ряда других регионов, Башкортостан действительно проделал большой путь в этом направлении.

Во-вторых, следствием открытости власти стало появление в республике публичной политики, которой не было в предыдущие годы. Сегодня многие вопросы социально-экономического и политического развития получают серьёзный общественный резонанс, можно видеть позицию тех или иных социальных и политических групп. В Башкортостане свободно действуют оппозиционные средства массовой информации и им совершенно не обязательно уезжать для этого в соседние регионы, как это было раньше.

В-третьих, стиль руководства Рустэма Хамитова подразумевает достаточно высокую мобильность кадров. Вероятно, тут есть субъективные причины, связанные с общим стилем руководства и причины объективные – желание повысить качество управления при, в целом, скудных кадровых ресурсах в регионе.

В четвёртых, изменился сам стиль управления. Авторитарная модель, сменилась менеджериальным стилем. Соответственно в риторике руководителя стало меньше идеологии и больше практики, ориентации на необходимость решения ситуативных вопросов социально-экономического развития.

Наконец, в-пятых, все последние годы республика ориентирована на более активное участие в глобализационных процессах. Сюда относится и проведение саммитов ШОС и БРИКС, и желание привлечь в республику иностранные инвестиции, и стремление выиграть возможность для проведения в Башкортостане крупных международных форумов и фестивалей, включая спортивные и культурные.