Экспертное мнение уфимских политологов о восьмилетнем правлении Рустэма Хамитова

В июле исполнилось 8 лет как пост главы республики занял бывший топ-менеджер «Русгидро» Рустэм Хамитов. За это время есть что вспомнить. Proural попросил уфимских политологов составить своеобразный рейтинг его достижений.
Политолог Дмитрий Казанцев:
— Результаты восьми лет работы главы Башкирии Рустэма Хамитова характеризуются уходом от этнократического, закрытого типа управления, применяемого прошлыми региональными властями к установлению партнерских взаимоотношений с федеральным центром и взятием курса на развитие социально-экономической сферы, с прозрачными бизнес-процессами.
Во-первых, это преодоление ставки на этнократию и выстраивание с федеральным центром партнерских взаимоотношений, с позиции Башкортостан – многонациональная республика, без этнического национализма. Продолжением новой политики региональных властей стало подписании в 2017 году указа о развитии государственных языков Башкирии и языков народов республики, выделение многомиллионных средств для просветительских программ, учреждение грантов главы региона и создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.
Во-вторых, прекращение преследования бизнеса по политическим мотивам. Соответственно постепенно наблюдалось улучшение инвестклимата Башкортостана с имиджем экономически активного региона, заключение многомиллиардных договоров республиканского кабмина с крупными российскими и международными инвесторами на Санкт-Петербургском экономическом форуме, Сочинском инвестфоруме и тд, создание территорий опережающего развития и повышение прозрачности процедуры госзакупок.
В третьих, возвращение 25-процентного блокирующего пакета акций нефтяной компании «Башнефть» в собственность республики. И последовавшая стратегическая договоренность правительства Башкортостана с «Роснефтью» о развитии топливно-энергетического комплекса и социальной сферы региона. В результате дополнительных многомиллиардных вложений от нефтяного гиганта республиканский бюджет уже второй год подряд выполнен с профицитом, в 2016 году на сумму 12,5 млрд. рублей, в 2017 – порядка 12 млрд. руб. Благодаря таким результатам региональное правительство обеспечивает все взятые социальные обязательства.
Следующим Проведение международных саммитов ШОС и БРИКС. Организация в Уфе этого грандиозного мероприятия не только значительно укрепила позиции республиканских властей, но и позволило качественно развить городскую инфраструктуру, от строительства современных гостиниц до реконструкции международного аэропорта «Уфа» и уфимского железнодорожного вокзала.
Не менее важным делом стало подписание президентского указа о 100-летии, со дня образования Башкортостана. Внимание Кремля к знаковой для республики дате может повлиять на привлечение частных вложений и поступлению федеральных средств в 2019 году. Тем более правительство региона запустило реализацию проекта «100 объектов — к 100-летию Башкортостана», которая предполагает масштабные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, охватывающие практически все сферы: ЖКХ, образование, культуру, спорт, здравоохранение.
Политолог Николай Евдокимов:
— Если говорить о восьми годах руководства республикой Рустэма Хамитова, то нужно отметить, что это уже достаточно внушительный срок, который позволяет сделать некоторые выводы.
Во-первых, стоит обратить внимание на то, что система управления стала более открытой. Это общероссийская тенденция, но не все регионы в полной мере вписываются в этот тренд. Сложнее всего приходится субъектам, о которых принято говорить, что у них доминирует «восточный тип политической культуры». Однако, в отличии от ряда других регионов, Башкортостан действительно проделал большой путь в этом направлении.
Во-вторых, следствием открытости власти стало появление в республике публичной политики, которой не было в предыдущие годы. Сегодня многие вопросы социально-экономического и политического развития получают серьёзный общественный резонанс, можно видеть позицию тех или иных социальных и политических групп. В Башкортостане свободно действуют оппозиционные средства массовой информации и им совершенно не обязательно уезжать для этого в соседние регионы, как это было раньше.
В-третьих, стиль руководства Рустэма Хамитова подразумевает достаточно высокую мобильность кадров. Вероятно, тут есть субъективные причины, связанные с общим стилем руководства и причины объективные – желание повысить качество управления при, в целом, скудных кадровых ресурсах в регионе.
В четвёртых, изменился сам стиль управления. Авторитарная модель, сменилась менеджериальным стилем. Соответственно в риторике руководителя стало меньше идеологии и больше практики, ориентации на необходимость решения ситуативных вопросов социально-экономического развития.
Наконец, в-пятых, все последние годы республика ориентирована на более активное участие в глобализационных процессах. Сюда относится и проведение саммитов ШОС и БРИКС, и желание привлечь в республику иностранные инвестиции, и стремление выиграть возможность для проведения в Башкортостане крупных международных форумов и фестивалей, включая спортивные и культурные.
Источник: https://proural.info/