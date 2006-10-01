Башкирские экологи предупреждают: Стерлитамак окутает смог

«Показатели в норме»: Уфимцы жалуются на неприятный запах, но доказать выбр ...

В Уфе жители северной части города жалуются на неприятный запах. По их словам, в Инорсе происходит выброс вредных веществ, из-за чего становится трудно дышать. «Этот запах настолько сильный, что приходится закрывать все окна и 1-1,5 часа сидеть в квартире. Это происходит несколько раз в неделю по будням...