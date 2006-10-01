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    Башкирские экологи предупреждают: Стерлитамак окутает смог

    slavin Вчера, 11:07167
    Башкирские экологи предупреждают: Стерлитамак окутает смог
    Из-за жаркой и сухой погоды в Стерлитамаке ухудшается состояние воздуха. В городе работает много промышленных предприятий, а значит горожан может мучить удушливый смог и неприятный запах, идущий со стороны заводов.
    В связи с теплой засушливой погодой на промышленных предприятиях 24 и 25 июля введен ограниченный режим работы с 11 до 20 часов. Если в ближайшее время не будет дождей и понижения температуры, то данный режим продлят. Принятые меры помогут снизить уровень выбросов на 20-40 процентов.

    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Стерлитамак

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