В Башкирии прошел V Слёт поисковых отрядов

В детском палаточном лагере «Ровесник» Туймазинского района прошел V Слёт поисковых отрядов Башкортостана. Организаторы мероприятия — Министерство молодежной политики и спорта республики, администрация муниципалитета и Региональное отделение «Поискового движения России».

«На протяжении недели юные поисковики из 18 городов и районов республики изучали историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., антропологию, основы археологии, медицину, амуницию и вооружение стран-участниц войны и многое другое. В этом году мы сделали акцент именно на обучении. С лекциями выступали ведущие специалисты республики, а также гости из Самары и Северодвинска», — рассказал председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Владимир Волков.



Поисковикам предстояло на практике применить полученные знания — принять участие в конкурсной программе. Состязания проводились по шести номинациям: архивный поиск, военно-историческая викторина, оказание первой доврачебной помощи, техника безопасности и вооружение, военная археология и основы топографии. Сильнейшим стала сводная команда отрядов «Обелиск» и «Поиск» (г. Уфа). Второе место заняла команда регионального поискового отряда «Высота»; третьи — отряд «Память» (Нуримановский район).



На встречу с участниками слёта приехали депутат Госдумы Ильдар Бикбаев и депутат Госсобрания РБ Наиль Гизатуллин.



Депутаты ознакомились с конкурсными площадками участников, в дружеской обстановке пообщались с молодежью и приняли участие в церемонии закрытия слёта.