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    В Башкирии прошел V Слёт поисковых отрядов

    slavin Вчера, 12:0896
    В Башкирии прошел V Слёт поисковых отрядов
    В детском палаточном лагере «Ровесник» Туймазинского района прошел V Слёт поисковых отрядов Башкортостана. Организаторы мероприятия — Министерство молодежной политики и спорта республики, администрация муниципалитета и Региональное отделение «Поискового движения России».

    «На протяжении недели юные поисковики из 18 городов и районов республики изучали историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., антропологию, основы археологии, медицину, амуницию и вооружение стран-участниц войны и многое другое. В этом году мы сделали акцент именно на обучении. С лекциями выступали ведущие специалисты республики, а также гости из Самары и Северодвинска», — рассказал председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Владимир Волков.

    Поисковикам предстояло на практике применить полученные знания — принять участие в конкурсной программе. Состязания проводились по шести номинациям: архивный поиск, военно-историческая викторина, оказание первой доврачебной помощи, техника безопасности и вооружение, военная археология и основы топографии. Сильнейшим стала сводная команда отрядов «Обелиск» и «Поиск» (г. Уфа). Второе место заняла команда регионального поискового отряда «Высота»; третьи — отряд «Память» (Нуримановский район).

    На встречу с участниками слёта приехали депутат Госдумы Ильдар Бикбаев и депутат Госсобрания РБ Наиль Гизатуллин.

    Депутаты ознакомились с конкурсными площадками участников, в дружеской обстановке пообщались с молодежью и приняли участие в церемонии закрытия слёта.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Туймазинский район

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