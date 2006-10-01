Авторизация


    • Забыли пароль?

    Стало известно, на сколько подорожают авиабилеты

    slavin Вчера, 12:0998
    Стало известно, на сколько подорожают авиабилеты
    Авиакомпании группы «Аэрофлот» предупредили о повышении цены билетов на свои рейсы из-за подорожания топлива. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». С 26 июля перевозчик увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы (кроме «Победы», не находящейся под коммерческим управлением перевозчика), говорится в публикации. Цены на билеты авиакомпаний группы вырастут на 200 рублей за полетный сегмент для эконом-класса и «комфорта» и на 400 рублей для бизнес-класса. Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже. В «Аэрофлоте» отказались от комментариев изданию.

    Кроме того, некоторые из зарубежных авиакомпаний также предупредили о росте топливных сборов на €20-40 на международных рейсах. При этом авиакомпания Qatar Airways уведомила своих клиентов о поэтапном повышении тарифов с 28 июня.

    По данным аналитического агентства Thomson Reuters Kortes на 20 июля, авиационный керосин в аэропортах России подорожал с начала текущего года на 7,8%, сообщает ТАСС.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • В Башкирии с 1 июля подорожают коммунальные услуги
      С 1 июля этого года коммунальные услуги в Башкирии подорожают. Итоговая сумма в платежке вырастет на 5,9%.
    • Бензин подорожал рекордными темпами
      Темпы роста цен на бензин в апреле были самыми высокими с начала года. Нефтепродукты выгоднее экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке, констатируют участники рынка. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
    • Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
      Статистика показывает, что в России средний срок эксплуатации нового автомобиля составляет около 4,5 лет. При этом владельцы престижных автомобилей меняют их чаще, чем собственники машин эконом-класса.
    • Не в инфляцию процент
      Цены на продукты питания резко выросли в начале текущего года. Продовольственная инфляция в целом превысила 5 процентов, однако некоторые товары подорожали гораздо сильнее. Можно ли обуздать рост стоимости продовольствия в стране?
    • В Стерлитамаке по городу раскидали тысячи лотерейных билетов
      Курьезный инцидент произошел в городе Стерлитамак. Сегодня местные жители обнаружили необычную находку: в коробках лежали лотерейные билеты.
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus