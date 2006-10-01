Стало известно, на сколько подорожают авиабилеты

Авиакомпании группы «Аэрофлот» предупредили о повышении цены билетов на свои рейсы из-за подорожания топлива. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». С 26 июля перевозчик увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы (кроме «Победы», не находящейся под коммерческим управлением перевозчика), говорится в публикации. Цены на билеты авиакомпаний группы вырастут на 200 рублей за полетный сегмент для эконом-класса и «комфорта» и на 400 рублей для бизнес-класса. Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже. В «Аэрофлоте» отказались от комментариев изданию.

Кроме того, некоторые из зарубежных авиакомпаний также предупредили о росте топливных сборов на €20-40 на международных рейсах. При этом авиакомпания Qatar Airways уведомила своих клиентов о поэтапном повышении тарифов с 28 июня.



По данным аналитического агентства Thomson Reuters Kortes на 20 июля, авиационный керосин в аэропортах России подорожал с начала текущего года на 7,8%, сообщает ТАСС.