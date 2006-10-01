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    В Уфе на старом Бельском мосту запретят движение автобусов

    slavin Вчера, 21:25116
    В Уфе на старом Бельском мосту запретят движение автобусов

    На южном выезде из Уфы введены некоторые изменения движения транспорта. 26 июля в 5 утра откроется движение по мосту через реку Белую. Мост длительное время был закрыт по техническим причинам. По реконструированному мосту из города можно будет выехать по двум полосам.

    По правилам, движение разрешается только легковым автомобилям. Разрешенная скорость на мосту для транспорта - 40 километров в час. Работы по ремонту старого Бельского моста начались в феврале 2018 года. Сам мост был построен еще в 1956 году. В ходе ремонта демонтировали старые деформационные швы и околошовные участки железобетонной плиты проезжей части. Проведена гидроизоляция и устройство нового асфальтобетонного покрытия, заменено дефектное перильное ограждение и многое другое. В заключение была нанесена дорожная разметка.


    На въезде установлены специальные ограничительные ворота, которые не позволят проезжать по мосту большегрузам и автобусам. Там же установлены знаки, за соблюдением которых будут следить сотрудники ГИБДД. На обновленном мосту начнут действовать ограничения, связанные с температурой воздуха, например, во время сильных холодов. Новый мост сохранит реверсивное движение. Три полосы продолжат функционировать на въезд и три - на выезд из города.


    Фото: Интернет. Источник: https://bash.news/

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    Метки: Уфа

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