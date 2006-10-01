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    «Внимание всем!»: в Уфе проверят систему оповещения населения

    slavin Вчера, 21:27104
    «Внимание всем!»: в Уфе проверят систему оповещения населения
    Госкомитет по ЧС республики в четверг, 26 июля, планирует провести в Уфе проверку автоматизированной системы оповещения населения. Сирены включат на три секунды. В разных частях башкирской столицы звук можно будет услышать в период с 10:00 до 10:45 по местному времени.

    В ведомстве сообщают, что такие проверки необходимы для защиты людей от последствий аварий или стихийных бедствий. Пугаться его не стоит.

    Сигнал «Внимание всем» подаётся, чтобы привлечь внимание населения перед подачей экстренных сообщений.

    В ГО ЧС напоминают основные правила поведения в таких ситуациях:


    включить на полную громкость радиоприёмник на любой программе или настроить телевизор на любой новостной канал;
    до окончания звукового сигнала будет подаваться информация о текущей обстановке и порядке действия населения;
    всем взрослым разъяснить детям, что звук сирен означает «Внимание всем», не сеять панику, дождаться разъяснения причин.
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Уфа

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