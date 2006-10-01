В Уфе проверят продавцов кваса и мороженого

В Орджоникидзевском районе прошёл рейд по объектам торговли. Специалисты проверили, насколько соблюдаются требования по продаже овощей, фруктов и бахчевых.

Оказалось, что предприниматели соблюдают правила. По условиям конкурса овощи и фрукты должны продаваться через специализированный автофургон. Также бизнесмены не позаботились об организации информационных вывесок, урн, бейджиков для продавцов.

Далее специалисты планируют проверить торговые точки по реализации кваса, мороженого, воздушных шаров, сувениров и оказанию фотоуслуг.