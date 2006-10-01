Роспотребнадзор опубликовал список опасных пляжей в Уфе

Специалисты регионального правления Роспотребнадзора проверили качество воды в водоемах Уфы и Уфимского района. Некоторые пляжи оказались опасны для купания.

Специалисты исследовали воду на 11 пляжах города. Некоторые пробы не соответствуют требованиям СанПиНа по органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В частности, вода не соответствует нормам на следующих пляжах:

- озеро Теплое – отклонение от нормы по по органолептическим показателям, санитарно-химическим показателям, химическому потреблению кислорода (ХПК), содержанию марганца. Также обнаружено наличие жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших и жизнеспособных яиц остриц;