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    Роспотребнадзор опубликовал список опасных пляжей в Уфе

    slavin Сегодня, 11:3380
    Роспотребнадзор опубликовал список опасных пляжей в Уфе

    Специалисты регионального правления Роспотребнадзора проверили качество воды в водоемах Уфы и Уфимского района. Некоторые пляжи оказались опасны для купания.

    Специалисты исследовали воду на 11 пляжах города. Некоторые пробы не соответствуют требованиям СанПиНа по органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В частности, вода не соответствует нормам на следующих пляжах:

    - озеро Теплое – отклонение от нормы по по органолептическим показателям, санитарно-химическим показателям, химическому потреблению кислорода (ХПК), содержанию марганца. Также обнаружено наличие жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших и жизнеспособных яиц остриц;


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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