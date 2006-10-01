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    Госдолг Башкирии превысил 18 млрд рублей

    slavin Сегодня, 12:40145
    Госдолг Башкирии превысил 18 млрд рублей

    Госдолг Башкирии по стоянию на 1 июля превысили 18 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «РИА Рейтинг», которое проанализировало долговую нагрузку всех субъектов России. Причем 71,1 процента от этой суммы приходится на бюджетные кредиты, коммерческих кредитов у республики нет.

    Если говорить о соотношении долгов и доходов региона, то в Башкирии оно равно 11,9 процента. Теоретически, для погашения всех кредитов регион должен потрать примерно одну десятую часть всех своих налоговых и неналоговых поступлений.

    По этому показателю республика занимает 14 место. У большинства регионов соотношение госдолга и дохода значительно больше, а у 6 субъектов сумма долг превышает доход. Такая ситуация, например, в Мордовии, Костромской области, Хакасии, Карачаево-Черкесской Республике, Орловской области и Еврейской автономной области.


    Источник: http://ufatime.ru/
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