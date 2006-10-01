В День ВДВ уфимцам покажут авиашоу

2 августа на аэродроме «Забельский» состоится праздник, посвященный Дню воздушно-десантных войск и 85-ой годовщине создания Центрального аэроклуба ДОСААФ РБ. Праздничная программа включает в себя целый ряд интересных мероприятий, в том числе и авиашоу, сообщает администрация Уфы.
В 11:00 на площадке аэродрома начнется торжественная часть — героев праздника поздравят официальные лица и представители общественной организации «Ветераны ВДВ и спецназа РБ».
Гостей мероприятия ждет культурно-развлекательная программа, в рамках которой пройдет выступление пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России. Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки» и многое другое. Также в программу войдет театрализованное представление «Как воюет десантура…», песни об армейской дружбе и о службе в ВДВ.
Источник: http://i-gazeta.com/
В 11:00 на площадке аэродрома начнется торжественная часть — героев праздника поздравят официальные лица и представители общественной организации «Ветераны ВДВ и спецназа РБ».
Гостей мероприятия ждет культурно-развлекательная программа, в рамках которой пройдет выступление пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России. Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки» и многое другое. Также в программу войдет театрализованное представление «Как воюет десантура…», песни об армейской дружбе и о службе в ВДВ.
Источник: http://i-gazeta.com/
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