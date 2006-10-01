В День ВДВ уфимцам покажут авиашоу

В Башкирии будут готовить призывников для службы в ВДВ

Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов и председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве. ДОСААФ намерен сотрудничать с республикой по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, а также в вопросах подготовки к военной службе.