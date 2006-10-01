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    В Башкирии ядовитые змеи атаковали огороды

    slavin Сегодня, 12:40217
    В Башкирии ядовитые змеи атаковали огороды

    В Башкирии всё чаще и чаще в огородах стали появляться змеи. Сейчас ситуация усугубилась – люди стали замечать ядовитых змей в огородах.

    Жители Белорецкого района выложили в социальные сети фото незваных гостей, представляющих опасность. Так, в деревне Тихий Ключ женщина у себя в огороде нашла чёрную гадюку. В соседнем поселении мужчина тоже увидел во дворе ядовитую змею – некоторые люди пишут в соцсетях, что это была гадюка, другие настаивают, что во дворе ползала медянка. Обоих пресмыкающихся убили.

    Жители Башкирии просят МЧС обратить внимание на данную проблему.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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