Сельчане Бирского района получили новый водопровод

Жители одного из сёл Башкирии благоустроили центральную площадь

В селе Старые Казанчи Аскинского района появилась благоустроенная центральная площадь. На ее строительство по Программе поддержки местных инициатив ушло более 1 миллиона 300 тысяч рублей, часть из которых собрали местные жители.