Сельчане Бирского района получили новый водопровод

В селе Суслово Бирского района появился водопровод протяженностью 700 метров на улице Нагорной и части улицы Центральной. Коммуникации проведены в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия». Из республиканского бюджета на эти цели выделили 154,5 тысячи рублей, из сельского - 50 тысяч.
Раньше зимой и летом жители села Суслово брали воду из реки Бирь. В какой-то момент даже обустроили свою скважину, потратив 30 тысяч рублей, но вода оказалась «жесткой». Электрический водонагреватель постоянно забивался. Ездили за питьевой водой на ключ в село Десяткино, для чего нанимали транспорт.
«Трудновато приходилось соседям, у которых не было своих скважин. Многие ходили за колодезной водой к соседям. Сейчас же на нашей улице проложили трубы, и сделали это бесплатно. К дому водоснабжение мы подвели за свои средства. Сами приобрели кольца для колодца», - рассказала местная жительница Зульхида Фатыховна.
Теперь жители села просят провести газ. Глава сельского поселения Дамир Абдрахманов пообещал, что будет и дорога, и уличное освещение, и газ.
Это не первый проектный объект Бирского района, включенный в перечень для финансирования по решениям, принятым на сходах жителей по поручениям к своим депутатам. Люди сами определяют, какие нужные дела необходимо выполнить в селе в первую очередь, и реализуют свои инициативы.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Раньше зимой и летом жители села Суслово брали воду из реки Бирь. В какой-то момент даже обустроили свою скважину, потратив 30 тысяч рублей, но вода оказалась «жесткой». Электрический водонагреватель постоянно забивался. Ездили за питьевой водой на ключ в село Десяткино, для чего нанимали транспорт.
«Трудновато приходилось соседям, у которых не было своих скважин. Многие ходили за колодезной водой к соседям. Сейчас же на нашей улице проложили трубы, и сделали это бесплатно. К дому водоснабжение мы подвели за свои средства. Сами приобрели кольца для колодца», - рассказала местная жительница Зульхида Фатыховна.
Теперь жители села просят провести газ. Глава сельского поселения Дамир Абдрахманов пообещал, что будет и дорога, и уличное освещение, и газ.
Это не первый проектный объект Бирского района, включенный в перечень для финансирования по решениям, принятым на сходах жителей по поручениям к своим депутатам. Люди сами определяют, какие нужные дела необходимо выполнить в селе в первую очередь, и реализуют свои инициативы.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Бирский район