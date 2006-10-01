Уфимский колледж получил грант на 41 млн рублей

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности получил грант на 41 млн рублей. Учебное заведение стало участником программы обновления и модернизации материально-технической базы профильных образовательных организаций.
Из федерального бюджета колледж получит 19,9 млн рублей, 20 млн рублей добавит республика, оставшиеся 1,2 млн рублей ссуз выделит из собственных средств.
На эти деньги УГКР закупит новые учебники, лабораторию и оборудование для подготовки кадров по самым востребованным специальностям.
Источник: http://ufatime.ru/
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