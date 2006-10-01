Китай вложит в Башкирию 19 млрд рублей

Бизнесмены из Китая вложат в Башкирию 19 млрд рулей. Компании КНР инвестируют три крупных проекта на территории республики.

В частности, китайцы строят в Сибае завод по производству цемента (ООО «Индустриальный Парк Сычуань-Сибай», объем инвестиций – 12,8 млрд рублей), создают предприятие по производству нефтегазового оборудования (ООО «Золотые Времена Нефтегаза», объем инвестиций – 1,04 млрд рублей) и тракторный завода в Благовещенске (ООО Башкирская международная компания «Чжифан», объем инвестиций – 5,7 млрд рублей).

Все это уже утвержденные проекты, готовые к реализации. Сегодня министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков презентовал в китайском городе Наньчан экономический потенциал региона, чтобы привлечь инвесторов в новые проекты.