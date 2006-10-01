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    На границе с Башкирией из-за повреждения моста ввели ограничение движения

    slavin Вчера, 17:42168
    На границе с Башкирией из-за повреждения моста ввели ограничение движения

    На границе Башкирии и Челябинской области введено временное ограничение движения. Это связано с повреждением моста на 268 километре автодороги Бирск – Тастуба – Сатка.

    Проезд закрыт для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн, а также для автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства могут двигаться по участку с соблюдением дополнительных мер предосторожности, сообщили в ГИБДД республики.

    Водителей просят заранее продумывать свой маршрут. «Варианты объезда в поселке Айлино отсутствуют», – добавил в своем блоге начальник Госавтоинспекции РБ Динар Гильмутдинов.


    Источник: http://ufatime.ru/
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