На границе с Башкирией из-за повреждения моста ввели ограничение движения

На границе Башкирии и Челябинской области введено временное ограничение движения. Это связано с повреждением моста на 268 километре автодороги Бирск – Тастуба – Сатка.

Проезд закрыт для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн, а также для автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства могут двигаться по участку с соблюдением дополнительных мер предосторожности, сообщили в ГИБДД республики.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут. «Варианты объезда в поселке Айлино отсутствуют», – добавил в своем блоге начальник Госавтоинспекции РБ Динар Гильмутдинов.