Жители деревень рядом с Уфой жалуются на масштабное загрязнение окружающей среды

Обращение с таким заголовком появилось на сайте электронной приемной республики адресовано Государственному Собранию-Курултай РБ.
Речь идёт о двух крупных поселках Карпово и Жилино, люди жалуются на бетонный завод, который по их мнению и загрязняет воздух.
— В центре коттеджных и дачных поселков Карпово и Жилино, где поживает много семей с маленькими детьми работает бетонный завод без очистных сооружение. Слой блестящей пыли неизвестного происхождения покрывает толстым слоем дома и участки земли. Выбросы настолько мощные что столб пыли поднимается в воздух на сотню метров и имеет шлейф несколько километров. В прошлом году, когда завод начал функционировать было множество обращений граждан в государственные органы, в Минэкологии РБ, в МЧС. Тогда руководство завода было оштрафовано, но выводов они не сделали, так как загрязнение стало еще сильнее.
Просим принять предусматриваемые законом меры в отношении владельцев и руководства завода и пресечь масштабное загрязнение канцерогенными выбросами, — написано в обращении.
Источник: https://proural.info/
Речь идёт о двух крупных поселках Карпово и Жилино, люди жалуются на бетонный завод, который по их мнению и загрязняет воздух.
— В центре коттеджных и дачных поселков Карпово и Жилино, где поживает много семей с маленькими детьми работает бетонный завод без очистных сооружение. Слой блестящей пыли неизвестного происхождения покрывает толстым слоем дома и участки земли. Выбросы настолько мощные что столб пыли поднимается в воздух на сотню метров и имеет шлейф несколько километров. В прошлом году, когда завод начал функционировать было множество обращений граждан в государственные органы, в Минэкологии РБ, в МЧС. Тогда руководство завода было оштрафовано, но выводов они не сделали, так как загрязнение стало еще сильнее.
Просим принять предусматриваемые законом меры в отношении владельцев и руководства завода и пресечь масштабное загрязнение канцерогенными выбросами, — написано в обращении.
Источник: https://proural.info/
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