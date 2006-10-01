В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей

В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях города Нефтекамска проводятся работы по замене окон, текущему и капитальному ремонту кровель, ремонту спортзалов. Из местного бюджета на эти цели выделено 2 млн 108 тысяч рублей. По Программе поддержки местных инициатив планируется привлечь более 10 млн рублей.
Уже выполнен капитальный ремонт оконных блоков с заменой на ПВХ-конструкции в средних общеобразовательных школах №6, 13, капитальный ремонт мягкой кровли в СОШ №13, капитальный ремонт шиферной кровли учебного корпуса в СОШ №10 «Центр образования».
Ведется капитальный ремонт плавательного бассейна Дворца творчества детей и молодежи.
«Ежегодно все образовательные учреждения Нефтекамска проверяет и принимает к началу учебного года специальная комиссия, которая скоро начнет свою работу», — сообщили в администрации муниципалитета.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Уже выполнен капитальный ремонт оконных блоков с заменой на ПВХ-конструкции в средних общеобразовательных школах №6, 13, капитальный ремонт мягкой кровли в СОШ №13, капитальный ремонт шиферной кровли учебного корпуса в СОШ №10 «Центр образования».
Ведется капитальный ремонт плавательного бассейна Дворца творчества детей и молодежи.
«Ежегодно все образовательные учреждения Нефтекамска проверяет и принимает к началу учебного года специальная комиссия, которая скоро начнет свою работу», — сообщили в администрации муниципалитета.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Нефтекамск