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    В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей

    slavin Сегодня, 10:55100
    В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей
    В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях города Нефтекамска проводятся работы по замене окон, текущему и капитальному ремонту кровель, ремонту спортзалов. Из местного бюджета на эти цели выделено 2 млн 108 тысяч рублей. По Программе поддержки местных инициатив планируется привлечь более 10 млн рублей.

    Уже выполнен капитальный ремонт оконных блоков с заменой на ПВХ-конструкции в средних общеобразовательных школах №6, 13, капитальный ремонт мягкой кровли в СОШ №13, капитальный ремонт шиферной кровли учебного корпуса в СОШ №10 «Центр образования».

    Ведется капитальный ремонт плавательного бассейна Дворца творчества детей и молодежи.

    «Ежегодно все образовательные учреждения Нефтекамска проверяет и принимает к началу учебного года специальная комиссия, которая скоро начнет свою работу», — сообщили в администрации муниципалитета.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Нефтекамск

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