В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей

Кому доверить деньги за капремонт?

В последнее время собственникам жилых помещений многоквартирных домов начали приходить квитанции об уплате некоторой суммы за капитальный ремонт от регионального оператора по Республике Башкортостан. Что собой представляет эта организация? С какой целью она создана? Следует ли доверять ему свои деньги за капремонт? С этими вопросами мы обратились к главному специалисту администрации МР Мишкинский район РБ Е. Семенову.