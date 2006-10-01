В Уфе выбирают лучших работников ЖКХ

Сборка системы отопления, сварка металлической конструкции, изготовление трапа для спуска на кровлю, уборка территории. Такие задания выполняли участники конкурса. Победителей определяют в семи номинациях: дворник, тракторист, слесарь-сантехник, сварщик, электрик, кровельщик и плотник. Судьи оценивали не только качество работы, но и время, за которое участники должны справиться с испытанием.

Раис Юмадилов, первый заместитель директора Управления жилищного хозяйства г. Уфы: «Из года в год задания меняются, у нас уже 7 год это проходит. С каждым годом нам труднее подобрать задания, потому что мы чувствуем, что растет мастерство наших работников, пытаемся усложнить задания на конкурсе».