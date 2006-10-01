В Краснокамском районе опечатали зараженный бактериями колодец

В Башкирии колодец с опасными бактериями опечатали. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили возбудителей кишечных инфекций в поселке Новокабановский Краснокамского района.
Экспертиза показала, что содержание колиформных организмов в воде не соответствует нормам. Пить такую воду опасно для здоровья.
Судебные приставы выехали на место и опечатали небезопасный колодец. Забор воды из него уже невозможен, местных жителей также предупредили о возможной опасности.
Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Краснокамский район