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    В Краснокамском районе опечатали зараженный бактериями колодец

    slavin Сегодня, 11:3681
    В Краснокамском районе опечатали зараженный бактериями колодец

    В Башкирии колодец с опасными бактериями опечатали. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили возбудителей кишечных инфекций в поселке Новокабановский Краснокамского района.

    Экспертиза показала, что содержание колиформных организмов в воде не соответствует нормам. Пить такую воду опасно для здоровья.

    Судебные приставы выехали на место и опечатали небезопасный колодец. Забор воды из него уже невозможен, местных жителей также предупредили о возможной опасности.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Краснокамский район

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