Более 200 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат надбавку

В августе пенсионеров республики Башкортостан, продолжающих трудовую деятельность, ждет прибавка к пенсии. Ее размер зависит только от уплаченных работодателем за сотрудника страховых взносов. Это значит, что надбавка у каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально. Стоит отметить, что сумма, на которую максимально может увеличиться пенсия, составляет 244 рубля. Приходить в фонд и писать заявления не придется.
Августовская корректировка коснется тех, кто продолжает трудовую деятельность с 2016, и это единственная надбавка для работающих пенсионеров. По информации Пенсионного фонда России по Республики Башкортостан, в регионе сейчас более 1,180 миллионов пенсионеров, среди которых более 200 тысяч продолжают работать. Источник: https://proural.info/
Августовская корректировка коснется тех, кто продолжает трудовую деятельность с 2016, и это единственная надбавка для работающих пенсионеров. По информации Пенсионного фонда России по Республики Башкортостан, в регионе сейчас более 1,180 миллионов пенсионеров, среди которых более 200 тысяч продолжают работать. Источник: https://proural.info/
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