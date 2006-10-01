В Татышлинском районе преобразится площадь

В селе Шулганово Татышлинского района в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» идет благоустройство территории Центральной площади. Вместо старого тротуара оборудуют новый, и ветхое ограждение останется в прошлом, так как оно будет заменено на металлическое. Появятся скамейки и урны, а по всей территории площади будет установлено освещение.
Население не случайно изъявило желание обустроить именно эту территорию и участвовать в проекте «Городская среда». Это излюбленное место отдыха сельчан и гостей села, здесь всегда многолюдно.
Всего Татышлинскому району в текущем году на реализацию партпроекта выделено 4,2 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Помимо площади в Шулганова, средства также пойдут на обустройство тротуара по ул. Советская в селе Верхние Татышлы и благоустройство пешеходной зоны с элементами освещения ул. Механизаторов, Лагерная, Мира, Школьная, Целинная, Центральная, Партизанская села Старый Курдым.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Население не случайно изъявило желание обустроить именно эту территорию и участвовать в проекте «Городская среда». Это излюбленное место отдыха сельчан и гостей села, здесь всегда многолюдно.
Всего Татышлинскому району в текущем году на реализацию партпроекта выделено 4,2 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Помимо площади в Шулганова, средства также пойдут на обустройство тротуара по ул. Советская в селе Верхние Татышлы и благоустройство пешеходной зоны с элементами освещения ул. Механизаторов, Лагерная, Мира, Школьная, Целинная, Центральная, Партизанская села Старый Курдым.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Татышлинский район