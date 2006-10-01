В Татышлинском районе преобразится площадь

В Туймазинском районе проведут ремонт почти на 8 миллионов рублей

В Туймазинском районе четвертый год реализуется партийный проект «Реальные дела», в рамках которого ремонтируются школы, детские сады, учреждения культуры, благоустраиваются сельские населенные пункты, улучшается электро- и водоснабжение, появляются спортивные и детские площадки.