«Будем ждать инсульта дома»: в больницу Нефтекамска не кладут пациентов

Число отравившихся спайсом в Башкирии достигло 47 человек

С 29 сентября по 7 октября в больницу города Нефтекамска с неясными признаками отравления обратилось уже 47 человек, двое из которых – несовершеннолетние. Эти цифры приводит центральная городская больница города Нефтекамска.