«Будем ждать инсульта дома»: в больницу Нефтекамска не кладут пациентов

Жительница республики не может вылечить мать в течение трех лет.
Елена Пальмина из Нефтекамска жалуется на местную поликлинику. По словам женщины, центральная районная больница города не оказывает необходимых услуг. У Елены больная мать, которую врачи отказываются лечить. Она утверждает, что медики уже три года отправляют больную мать домой, не принимая необходимых мер по госпитализации пациента.
— Маму вчера доставили на «скорой» в приемный покой, у нее аритмия, давление и головные боли ужасные, прокапали на кушетке в коридоре и отправили домой. Она лежит уже сутки, стонет, что творится у нас, ужас просто! Не могут положить человека умирающего, говорят, что кладут только людей с инсультом, нужно ждать инсульта дома что ли? Мама уже три года болеет: привезут на «скорой» и домой. Врачи кричат, все злые, все денег ждут, как собаки одним словом. Мама мне очень дорога, я не хочу ее потерять. Нельзя же так с людьми обращаться, — делится Елена Пальмина.
Ранее Proural писал про другую врачебную историю жительницы города Салавата, которая обивала пороги городских медучреждений в надежде на специалистов. Однако необходимых врачей в поликлиниках попросту не было.
Источник: https://proural.info/
Елена Пальмина из Нефтекамска жалуется на местную поликлинику. По словам женщины, центральная районная больница города не оказывает необходимых услуг. У Елены больная мать, которую врачи отказываются лечить. Она утверждает, что медики уже три года отправляют больную мать домой, не принимая необходимых мер по госпитализации пациента.
— Маму вчера доставили на «скорой» в приемный покой, у нее аритмия, давление и головные боли ужасные, прокапали на кушетке в коридоре и отправили домой. Она лежит уже сутки, стонет, что творится у нас, ужас просто! Не могут положить человека умирающего, говорят, что кладут только людей с инсультом, нужно ждать инсульта дома что ли? Мама уже три года болеет: привезут на «скорой» и домой. Врачи кричат, все злые, все денег ждут, как собаки одним словом. Мама мне очень дорога, я не хочу ее потерять. Нельзя же так с людьми обращаться, — делится Елена Пальмина.
Ранее Proural писал про другую врачебную историю жительницы города Салавата, которая обивала пороги городских медучреждений в надежде на специалистов. Однако необходимых врачей в поликлиниках попросту не было.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Нефтекамск