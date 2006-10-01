В Башкирии около 800 семей улучшили свои жилищные условия благодаря программе «Жилстройсбережения». Об этом руководитель дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Республики Башкортостан Евгений Декатов рассказал на заседании Комитета Ассоциации банков России по инвестиционным банковским продуктам.

По его словам, программа реализуется в регионе с 2014 года. «В настоящий момент около 800 семей уже улучшили свои жилищные условия, еще порядка 300 закончивших накопления граждан получили одобрение от банков на получение ипотечного кредита под 7% годовых», — отметил представитель республики.



Система жилищно-строительных сбережений выгодна банкам с точки зрения как привлечения относительно недорогих ресурсов, так и конкуренции за клиента. Программа привлекает застройщиков, которые готовы предлагать специальные условия, поскольку могут рассчитывать на пул платежеспособных клиентов.



По информации пресс-службы Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, представители ассоциации банков России отметили, что опыт Башкортостана показывает наименее затратный для бюджета механизм государственной поддержки граждан, и его необходимо использовать при стандартизации механизма запуска программы накопительно-жилищного финансирования в других регионах.