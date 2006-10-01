В Бурзянском районе соберутся пчеловоды всего мира

Как сообщили в Министерстве культуры республики, мероприятие станет площадкой для обмена опытом между пчеловодами, производителями пчеловодческого инвентаря и оборудования, возможностью для расширения рынков сбыта.
В рамках фестиваля пройдут конкурсы, где будут определены лучшие бортевики, пчеловоды, а также самый вкусный мед, производимый на территории Республики Башкортостан.
В программе этнофестиваля предусмотрено проведение национальных спортивных игр и состязаний, организация выставки-ярмарки изделий народных промыслов и продуктов пчеловодства. Гостей праздника ждет концерт с участием молодых звезд башкирской эстрады. Завершится фестиваль дискотекой на открытом воздухе.
Международный этнофестиваль меда проводится в целях сохранения бурзянской популяции среднерусской породы пчел, популяризации бортничества и пчеловодства.
Организаторы ежегодного международного этнофестиваля — Министерство культуры Башкортостана, Министерство сельского хозяйства республики, Государственный комитет по предпринимательству и туризму РБ и администрация Бурзянского района.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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