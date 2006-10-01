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    В Бурзянском районе соберутся пчеловоды всего мира

    slavin Сегодня, 10:45133
    В Бурзянском районе соберутся пчеловоды всего мира
    В Бурзянском районе Башкортостана соберутся пчеловоды всего мира. 18 августа здесь состоится Международный этнофестиваль «Б?рй?н балы — баш?орт даны» («Бурзянский мед — башкирская слава»).

    Как сообщили в Министерстве культуры республики, мероприятие станет площадкой для обмена опытом между пчеловодами, производителями пчеловодческого инвентаря и оборудования, возможностью для расширения рынков сбыта.

    В рамках фестиваля пройдут конкурсы, где будут определены лучшие бортевики, пчеловоды, а также самый вкусный мед, производимый на территории Республики Башкортостан.

    В программе этнофестиваля предусмотрено проведение национальных спортивных игр и состязаний, организация выставки-ярмарки изделий народных промыслов и продуктов пчеловодства. Гостей праздника ждет концерт с участием молодых звезд башкирской эстрады. Завершится фестиваль дискотекой на открытом воздухе.

    Международный этнофестиваль меда проводится в целях сохранения бурзянской популяции среднерусской породы пчел, популяризации бортничества и пчеловодства.

    Организаторы ежегодного международного этнофестиваля — Министерство культуры Башкортостана, Министерство сельского хозяйства республики, Государственный комитет по предпринимательству и туризму РБ и администрация Бурзянского района.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Бурзянский район

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