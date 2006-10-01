В Башкирии прошел День ответственного самолечения

В России, в том числе в Башкортостане, на минувшей неделе впервые состоялся День ответственного самолечения. Эта дата символизирует заботу о здоровье в режиме 24 часа и семь дней в неделю. В рамках этого дня стартовала социальная образовательная программа «Лечусь грамотно». Идея ответственного отношения к своему здоровью с упором на формирование у населения, не связанного профессионально с медициной, минимальных медицинских знаний — относительно новое явление в современном здравоохранении, хотя основные принципы такого подхода были описаны Всемирной организацией здравоохранения еще в 1983 году.

Основная цель этого мероприятия — популяризация здорового образа жизни и демонстрация возможностей ответственного самолечения для системы здравоохранения В честь Дня ответственного самолечения была инициирована информационно-просветительская кампания «Лечусь грамотно» в средствах массовой информации и социальных сетях, которая в доступной форме — в виде комиксов и инфографики — дает ответы на самые распространенные вопросы по самостоятельному применению безрецептурных лекарственных средств в случае легких недомоганий. Кампания направлена на рост медицинской грамотности россиян, что в дальнейшем позволит улучшить качество жизни населения и повысить эффективность лечения.



Проведенные исследования показали, что внедрение отдельных элементов концепции ответственного самолечения способствует высвобождению до 7% врачей общей практики с полной занятостью, что позволяет ежегодно экономить до 260 млн долларов. Таким образом, преимущества системы ОСЛ заключаются в облегчении финансовых затрат государства на здравоохранение, а также в снижении нагрузки на специалистов, способных решать более сложные медицинские задачи.



Наряду с экономическим эффектом не менее значимым является и общее положительное воздействие ответственного самолечения на предупреждение заболеваний и эффективную борьбу с ними. Во многом такой результат достигается за счет того, что население более ответственно относится к своему здоровью и четче следует рекомендациям врачей, отметили организаторы программы «Лечусь грамотно».