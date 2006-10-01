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    В Уфе построят еще один парк культуры и отдыха

    slavin Сегодня, 11:46120
    В Уфе построят еще один парк культуры и отдыха
    В Уфе появится еще одна зона отдыха. Новый парк построят в Демском районе столицы. Работы по обустройству новой и современной зоны отдыха уже начались, сообщил источник в Администрации г. Уфы. Новый парк площадью в 960 квадратных метров появится в микрорайоне «Серебряный ручей».


    Там будут установлены детская площадка, скамейки, фонари, малые архитектурные формы и прочие составляющие современной рекреационной зоны. Жители микрорайона смогут отдохнуть, подышать свежим воздухом, покататься на велосипедах или совершить пешие прогулки.


    В последние годы в Деме растет количество благоустроенных зон отдыха. Ранее там появилась «Аллея сказок», велодорожка рядом с лицеем № 123, дендропарк в лесопарковой зоне Баланово.


    Источник: https://gtrk.tv/
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    Метки: Уфа

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