В Уфе построят еще один парк культуры и отдыха

В Уфе появится еще одна зона отдыха. Новый парк построят в Демском районе столицы. Работы по обустройству новой и современной зоны отдыха уже начались, сообщил источник в Администрации г. Уфы. Новый парк площадью в 960 квадратных метров появится в микрорайоне «Серебряный ручей».

Там будут установлены детская площадка, скамейки, фонари, малые архитектурные формы и прочие составляющие современной рекреационной зоны. Жители микрорайона смогут отдохнуть, подышать свежим воздухом, покататься на велосипедах или совершить пешие прогулки.

В последние годы в Деме растет количество благоустроенных зон отдыха. Ранее там появилась «Аллея сказок», велодорожка рядом с лицеем № 123, дендропарк в лесопарковой зоне Баланово.