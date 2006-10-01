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    В Октябрьском пройдут Праздники дворов

    slavin Сегодня, 11:5693
    В Октябрьском пройдут Праздники дворов
    В Октябрьском завершается реализация проекта «Городская среда». Финальным аккордом мероприятий в этом году станут Праздники двора. В этом году в Октябрьском отремонтируют шесть дворов. Они объединяют 15 многоквартирных домов, сообщили в региональном отделении партии.

    Асфальтирование дорог во дворе и обустройство парковок, детских, спортивных и бельевых площадок, монтаж ограждений и скамеек, урн — это перечень работ, определенный жильцам по каждому из дворов. Всего на данные цели предусмотрена сумма более 15 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

    На сегодняшний день в четырех дворах масштабные работы полностью завершены. Осталось высадить кустарники и деревья, побелить бордюры, разбить клумбы. Эти работы в большинстве своем будут делать сами жильцы.

    Еще в двух дворах работы в самом разгаре. Как отмечают подрядчики, их труд не остается без внимания. Объекты постоянно посещают представители партии, органов местного самоуправления и контролирующих структур. Все замечания, как правило, устраняются по ходу работ. Председатели домовых комитетов отмечают достойное качество. Финальным аккордом по «Городской среде» в этом году станут Праздники двора, которые пройдут в августе.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Октябрьский

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