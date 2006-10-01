В Уфе установили скульптуру первого электромонтёра города

По словам ее автора, в композиции воплощен собирательный образ работника этой профессии.
Новый арт-объект разместили рядом с контрольно-пропускным пунктом «Уфагорсвета». Электромонтёр, «облаченный» в спецодежду, поднимается на электромонтажных когтях по деревянной опоре, чтобы заменить лампу фонаря.
Автором стал скульптор Халит Галиуллин. Эскиз разработал уфимский Центр городского дизайна.
По словам самого скульптора, на изготовление фигуры электромонтёра было потрачено 3-4 недели. Ее вес составляет 60-70 килограмм, она сделала из полимера, что позволит ей прослужить не один десяток лет, считает Халит Галиуллин.
Источник: https://proural.info/
Новый арт-объект разместили рядом с контрольно-пропускным пунктом «Уфагорсвета». Электромонтёр, «облаченный» в спецодежду, поднимается на электромонтажных когтях по деревянной опоре, чтобы заменить лампу фонаря.
Автором стал скульптор Халит Галиуллин. Эскиз разработал уфимский Центр городского дизайна.
По словам самого скульптора, на изготовление фигуры электромонтёра было потрачено 3-4 недели. Ее вес составляет 60-70 килограмм, она сделала из полимера, что позволит ей прослужить не один десяток лет, считает Халит Галиуллин.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Уфа