В Уфе установили скульптуру первого электромонтёра города

Странный светящийся объект рядом с уфимским телецентром засняли на видео

Накануне уфимцы стали свидетелями необычного явления. Видеозаписью в социальных сетях поделился один из горожан. «Что-то очень яркое и большое летело в районе телецентра», - подписал очевидец свое видео.