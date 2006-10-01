Ископаемое животное, которое нашли в Башкирии, признали новым неизвестным науке видом

В Башкирии в карьере Шахтау обнаружено новое ископаемое животное – циклида. Неизвестный до этого вид получил название Skuinocyclus, в честь геолога Ивана Скуина.

Циклиды, или cyclus – отряд ракообразных, существовавший в период с каменноугольного по меловой (не путать с цихлидами – семейством лучепёрых рыб). Это малоизученная группа животных, внешне похожая на крабов.

Стерлитамакская циклида стала 9 по счету, которую нашли на территории современной России. Этот вид обнаружил палеонтолог Максимом Бойко в 2016 году, когда работал в карьере Шахтау, но только недавно циклиде присвоили имя.