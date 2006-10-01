В уфимском парке пройдет Всероссийский фестиваль красок

11 и 12 августа в парке «Первомайский» пройдет фестиваль. Участие могут принять все желающие. Вход свободный.

В течение двух дней местные жители смогут принять участие в Фестивале красок. Это яркое событие, во время которого каждый сможет раскрасить друг друга в разные цвета. Гостей будут ждать натуральная краска, а также зона развлечений и фудкорт.

Также ожидается выступление популярных диджеев и кавер-групп столицы. Начало в 14:00 часов.