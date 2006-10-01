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    В уфимском парке пройдет Всероссийский фестиваль красок

    slavin Сегодня, 13:59103
    В уфимском парке пройдет Всероссийский фестиваль красок

    11 и 12 августа в парке «Первомайский» пройдет фестиваль. Участие могут принять все желающие. Вход свободный.

    В течение двух дней местные жители смогут принять участие в Фестивале красок. Это яркое событие, во время которого каждый сможет раскрасить друг друга в разные цвета. Гостей будут ждать натуральная краска, а также зона развлечений и фудкорт.


    Также ожидается выступление популярных диджеев и кавер-групп столицы. Начало в 14:00 часов.


    Фото: Интернет Источник: https://bash.news/

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    Метки: Уфа

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