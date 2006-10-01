В Кармаскалинском районе Башкирии построят общежитие для кинологов

В деревне Ляхово Кармаскалинского района Башкирии построят общежитие на 100 койко-мест для личного состава Уфимской школы по подготовке специалистов-кинологов МВД России.
Конкурсная документация на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ опубликована на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта 20,3 млн рублей. Финансировать работы будут из федерального бюджета. Заявки принимаются до 7 августа. Работы планируется завершить к 1 декабря 2018 года.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Конкурсная документация на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ опубликована на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта 20,3 млн рублей. Финансировать работы будут из федерального бюджета. Заявки принимаются до 7 августа. Работы планируется завершить к 1 декабря 2018 года.
Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы на срок до 5 лет.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Кармаскалинский район