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    В Кармаскалинском районе Башкирии построят общежитие для кинологов

    slavin Сегодня, 09:24122
    В Кармаскалинском районе Башкирии построят общежитие для кинологов
    В деревне Ляхово Кармаскалинского района Башкирии построят общежитие на 100 койко-мест для личного состава Уфимской школы по подготовке специалистов-кинологов МВД России.

    Конкурсная документация на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ опубликована на сайте госзакупок.

    Начальная стоимость контракта 20,3 млн рублей. Финансировать работы будут из федерального бюджета. Заявки принимаются до 7 августа. Работы планируется завершить к 1 декабря 2018 года.

    Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы на срок до 5 лет.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Кармаскалинский район

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