В Кармаскалинском районе Башкирии построят общежитие для кинологов

В деревне Ляхово Кармаскалинского района Башкирии построят общежитие на 100 койко-мест для личного состава Уфимской школы по подготовке специалистов-кинологов МВД России.

Конкурсная документация на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ опубликована на сайте госзакупок.



Начальная стоимость контракта 20,3 млн рублей. Финансировать работы будут из федерального бюджета. Заявки принимаются до 7 августа. Работы планируется завершить к 1 декабря 2018 года.



Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы на срок до 5 лет.