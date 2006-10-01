Уфимцы жалуются на пыль в городе

В администрацию Уфы поступила жалоба по поводу запыленности в городе. По словам автора, особенно остро это проблема стоит в двух микрорайонах - Черниковке и Сипайлово.

«В городе очень пыльно. На дорогах мелкие камни, которые измельчаются и становится песком. Неудобно, неприятно ходить по камням и каменистому песку. Прошу Вас принять меры», – пишет в обращении уфимка О. Бельды.

Напомним, в мэрию Уфы регулярно поступают жалобы на качество воздуха. Как правило, горожане замечают неприятный химический запах по ночам.