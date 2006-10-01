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    Уфимцы жалуются на пыль в городе

    slavin Сегодня, 09:33119
    Уфимцы жалуются на пыль в городе

    В администрацию Уфы поступила жалоба по поводу запыленности в городе. По словам автора, особенно остро это проблема стоит в двух микрорайонах - Черниковке и Сипайлово.

    «В городе очень пыльно. На дорогах мелкие камни, которые измельчаются и становится песком. Неудобно, неприятно ходить по камням и каменистому песку. Прошу Вас принять меры», – пишет в обращении уфимка О. Бельды.

    Напомним, в мэрию Уфы регулярно поступают жалобы на качество воздуха. Как правило, горожане замечают неприятный химический запах по ночам.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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