В Башкирии утвердили лимиты отстрела животных

Глава Башкирии Рустэм Хамитов утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов 2018-2019 годы.

Согласно распоряжению, с 1 августа 2016 по 1 августа 2017 года на территории республики охотникам разрешено отстрелить 1 162 лося, 1 356 сибирской косули, 20 рысей, 295 бурых медведей, а также 549 барсуков. Отметим, что в каждом районе республики разрешено добывать только определенное количество животах.

Посмотреть подробную таблицу по всем видам животных, районам и охотничьим угодьями можно на сайте правовой информации РБ.