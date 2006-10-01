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    В Башкирии утвердили лимиты отстрела животных

    slavin Сегодня, 10:40137
    В Башкирии утвердили лимиты отстрела животных

    Глава Башкирии Рустэм Хамитов утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов 2018-2019 годы.

    Согласно распоряжению, с 1 августа 2016 по 1 августа 2017 года на территории республики охотникам разрешено отстрелить 1 162 лося, 1 356 сибирской косули, 20 рысей, 295 бурых медведей, а также 549 барсуков. Отметим, что в каждом районе республики разрешено добывать только определенное количество животах.

    Посмотреть подробную таблицу по всем видам животных, районам и охотничьим угодьями можно на сайте правовой информации РБ.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Новости

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