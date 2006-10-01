В Туймазинском районе для молодых новаторов организовали образовательный форум

Участники форума представили свои социально значимые проекты.
В результате наиболее перспективными, способными претендовать на получение грантовой поддержки в размере более 1 млн рублей, были признаны проекты преподавателя физики Туймазинского индустриального колледжа Ильдара Хамматова «Цифровая физико-математическая школа», проект Ильи Петренко, связанный со строительством многофункциональной спортивной площадки в студенческом городке микрорайона Молодежный в городе Туймазы. Перспективные проекты «Доступный музей», «Формула жизни», «Территория успеха», «Экологические и экономические преимущества выращивания огурцов и арбузов» в ближайшее время также получат финансовую поддержку и будут реализованы, сообщили в администрации Туймазинского района.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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