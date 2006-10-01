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    В Туймазинском районе для молодых новаторов организовали образовательный форум

    slavin Сегодня, 11:2760
    В Туймазинском районе для молодых новаторов организовали образовательный форум
    В Туймазинском районе республики на территории природного парка «Кандрыкуль» прошёл четвертый зональный молодежный образовательный форум «Новаторы. Точка отсчёта», в котором приняли участие студенческая и трудящаяся молодежь от 16 до 30 лет. Молодежный форум проводится в четвертый раз, и традиционно проходит в формате живого общения. Все «новаторы» активно участвовали в мастер-классах и тренингах, обменивались опытом, задавали экспертам интересующие вопросы, чтобы вернуться домой с обновленным багажом знаний. На форуме работало несколько площадок — «Медиаволна», «Герои нашего времени», «Социальные технологии», «Общественное развитие».

    Участники форума представили свои социально значимые проекты.

    В результате наиболее перспективными, способными претендовать на получение грантовой поддержки в размере более 1 млн рублей, были признаны проекты преподавателя физики Туймазинского индустриального колледжа Ильдара Хамматова «Цифровая физико-математическая школа», проект Ильи Петренко, связанный со строительством многофункциональной спортивной площадки в студенческом городке микрорайона Молодежный в городе Туймазы. Перспективные проекты «Доступный музей», «Формула жизни», «Территория успеха», «Экологические и экономические преимущества выращивания огурцов и арбузов» в ближайшее время также получат финансовую поддержку и будут реализованы, сообщили в администрации Туймазинского района.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Туймазинский район

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