В Октябрьском провели профилактическую акцию «Трафарет»

Надписи «Возьми ребенка за руку», «Сойди с велосипеда», «Сними наушники, «Убедись в безопасности перехода», призывающие соблюдать пешеходов правила дорожного движения и быть особо внимательными на дороге, есть во многих городах России. Теперь они появились и в городе Октябрьском.

Профилактическую акцию «Трафарет» провели сотрудники МБУ «Центр национальных культур». Переход напротив Дома дружбы народов стал первым, где нанесли предупреждающие надписи. Подобные надписи появились на тротуарах в 35-м микрорайоне перед пешеходными переходами. В дальнейшем они будут нанесены и на других нерегулируемых пешеходных переходах города, сообщили в Центре национальных культур.



Ранее подобное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Возьми ребенка за руку» было проведено в Уфе. В этот день главного госавтоинспектора города уфимцы могли видеть за творческой работой. Вместе с молодыми участниками акции он собственноручно нанес на асфальт предупредительную надпись «Возьми ребенка за руку». По его мнению, для многих она может послужить напоминаем правильного поведения на пешеходном переходе. В арсенале участников уфимской акции были также надписи «Осторожно! Дорога», «Остановись! Посмотри по сторонам!»

