В Уфе на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту установили новый рекорд

Преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями за считанные секунды и установить новый рекорд. Это получилось у Владимира Сидоренко из Москвы, который добрался до новой планки в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Уфе в дисциплине двоеборье. Спортсмен добился победного результата за 14,96 секунды. Данил Кончаев и Константин Курганский заняли второе и третье места, соответственно.

«Полоса препятствий покорилась и представительницам прекрасного пола. В результате упорной борьбы на первом месте Екатерина Чендакова из ХМАО-Югра с результатом 16,02 секунды. Вторую ступень пьедестала заняла Анжелика Доканева из Ростова, третью — Анна Полякова из Московской области», — сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.