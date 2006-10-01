Как получить социальное жилье в Башкирии?

Строительство социального жилья - этой теме в последние годы республиканские власти уделяют пристальное внимание. На сегодняшний день в очередях на получение жилья стоят свыше 80 000 нуждающихся.

В конце прошлого года в Правительстве Башкортостана приняли документ, согласно которому до конца 2019 года в республике построят не менее 65 000 м2 жилья эконом-класса. О том, как идет строительство социального жилья в республике, в эфире передачи "Интервью" на Башкирском спутниковом телевидении мы поговорили с заместителем генерального директора Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан Константином Костенко.

Равиль Ватолин:

Если говорить о строительстве и вводе жилья, насколько хорошие темпы набрали?

Константин Костенко:

По итогам 2017 года мы набрали хорошие темпы, сдали 89,6 тыс. м2 жилья и не собираемся останавливаться на достигнутом, потому что в планах на этот год у нас 132 тыс. м2 жилья. Мы надеемся, что в дальнейшем будем увеличивать масштабы стройки дабы снизить напряженность очереди и уменьшить количество очередников.

Равиль Ватолин:

Мы встречались около полугод назад в нашей студии, и разговор шел как раз о порядке и взаимодействии Фонда с гражданами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, с тех пор, Фонд развития жилищного строительства республики завершил несколько крупных проектов, расскажите о них подробней.

Константин Костенко:

Основные крупные проекты, которые мы завершили — это строительство восьми домов на Кузнецовском Затоне, было построено более 70 000 м2, обеспечено квартирами более полутора тысяч семей. География нашего строительства не ограничивается Уфой и Уфимским районом. Мы строим в различных городах нашей республики.

Равиль Ватолин:

Если говорить об объемах строительства жилья, Вы называете достаточно серьезную цифру - в этом году 132 000, взлет практически в два раза по темпам. Но все-таки это предел или же есть импульс к наращиванию?

Константин Костенко:

Импульс к наращиванию всегда есть, конечно, мы стараемся как можно больше охватить своим присутствием регионы. В настоящий момент у нас один из главных объектов - строительство Кузнецовского Затона за магазином Лента. Там предполагается построить в 2018-2019 годах порядка 202 000 м2 жилья, что позволит нам обеспечить квартирами около 4 000 семей. Еще один наш проект - Затон Западный по улице Летчиков, там планируется построить 10 многоэтажных домов, порядка 70 000 м2, что также позволит обеспечить квартирами большое количество семей. Следующий проект, который мы сейчас ведем — это Новобулгаково, сейчас в первой очереди строится 4 дома, общей площадью 8 000 м2 и во второй очереди планируется еще 8 домов, это еще порядка 15 000 м2.

В перспективе у нас проект Молодежный, это за Затоном Западным, в районе Миловки. Там огромная площадь и планируется грандиозная стройка. Планируем построить порядка 340 000 м2, но этот проект рассчитан примерно на 5 лет. Также у нас очень большой проект в Стерлитамаке - 9 домов, 1 из них уже построен, остальные будут строиться в ближайшие годы. В Салавате, Дюртюли - мы стараемся строить не только в Уфе и обеспечить жильем граждан всей республики.

Равиль Ватолин:

Глава Республики по многим источникам вещания говорит о том, что основная часть нагрузки по социальному жилью несет Фонд Жилищного Строительства. Если говорить о строительных подрядчиках, такие колоссальные объемы требуют огромных физических затрат в виде подрядчиков. Удается ли находить те компании, которые помогают обеспечивать такие грандиозные объемы?

Константин Костенко:

Знаете, есть пословица: "Старый друг лучше новых двух", поэтому у нас подрядчики, проверенные годами. Это позволяет нам быть уверенными, и мы знаем техническое оснащение, кадровую составляющую этих подрядчиков, но так как объемы расширяются, мы привлекаем и новых подрядчиков. К отбору новых подрядчиков мы подходим тщательно и основательно, нет желания плодить обманутых дольщиков. В целом, на сегодняшний момент у нас достаточно подрядчиков, которые справляются с текущим объемом. Я думаю, даже при условии расширения, мы все равно справимся.

Равиль Ватолин:

Если мы говорим о застройке и смотреть статистику, то Фонд Жилищного Строительства республики стал одним из крупнейших застройщиков нашей республики. За счет чего удалось за 2-3 года обогнать ведущие строительные компании нашего региона?

Константин Костенко:

Да, действительно, мы являемся ведущими строителями по итогам прошлого года и на прошлой неделе мы летали с генеральным директором в Москву, где нас награждали, а почетное первое место в нашем регионе по объему ввода жилья. Прежде всего мы достигли этого за счет грамотного руководства, внедрения эффективных методов работы. Удалось автоматизировать процессы внутри организации, за счет того, что внедряем проектные управления.

Равиль Ватолин:

При этом мы понимаем, что жилье эконом-класса не дает высокой рентабельности. Или же это возможно?

Константин Костенко:

Строительство социального жилья не дает высокого уровня маржинальности или больших доходов, но, с другой стороны, работая с нами, подрядчик гарантированно получает надежного поставщика работы, надежного плательщика. Нам удается держать эту планку стоимости благодаря тому, что Глава нашего города считает строительство социального жилья одним из своих приоритетных проектов. Благодаря этому налажено тесное сотрудничество и хотелось бы поблагодарить, в первую очередь, за содействие предоставления земельных участков бесплатно. Получая бесплатный участок, мы уже на старте имеет себестоимость земли ноль, и это позволяет удерживать цену на комплексный объем застройки. Понимаете, одно дело, когда мы к одному дому подводим линию электропередач, канализацию, отопление или когда мы подводим все то же самое к комплексу домов - соответственно, стоимость работ на квадратный метр значительно снижается. Мы постоянно мониторим стоимость строительных материалов, которые закупает наш подрядчик, контроль за содержанием сметной документации, постоянный инженерный контроль застройки и так далее

Равиль Ватолин:

Ну тогда заключительный вопрос, вы говорили, что очередников довольно много, если говорить о работе с гражданами, как они могут узнать о наличии льготных квартир, цену на квадратный метр и так далее?

Константин Костенко:

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