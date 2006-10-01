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    Башкирия купит жилье главам районных администраций за 6 млн рублей

    slavin Вчера, 16:15175
    Башкирия купит жилье главам районных администраций за 6 млн рублей

    Башкирия за счет республиканского бюджета купит жилье главам районных администраций. Правительство внесло изменения в адресную инвестиционную программу на 2018 года. В документ внесли дополнительные статьи расходов.

    В частности, в программе появился пункт «приобретение (строительное) жилого помещения для обеспечения жильем главы администрации Дуванского района РБ». На это из республиканской казны выделено 3 176 900 рублей. Аналогичный пункт внесли и для главы администрации Сибая. Служебное жилье для градоначальника обойдется бюджету в 3 415 440 рублей.

    Напомним, в Башкирии заморожена стройка 95 домов. Обманутыми дольщиками признаны тысячи человек. Решать вопрос с каждым проблемным объектом будут в индивидуальном порядке.


    Источник: http://ufatime.ru/
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