Башкирия купит жилье главам районных администраций за 6 млн рублей

Башкирия за счет республиканского бюджета купит жилье главам районных администраций. Правительство внесло изменения в адресную инвестиционную программу на 2018 года. В документ внесли дополнительные статьи расходов.

В частности, в программе появился пункт «приобретение (строительное) жилого помещения для обеспечения жильем главы администрации Дуванского района РБ». На это из республиканской казны выделено 3 176 900 рублей. Аналогичный пункт внесли и для главы администрации Сибая. Служебное жилье для градоначальника обойдется бюджету в 3 415 440 рублей.



Напомним, в Башкирии заморожена стройка 95 домов. Обманутыми дольщиками признаны тысячи человек. Решать вопрос с каждым проблемным объектом будут в индивидуальном порядке.