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    В Башкирии готовятся к войне?

    slavin Вчера, 10:56145
    В Башкирии готовятся к войне?
    В Башкирии начала действовать комиссия, которая будет заниматься составлением плана эвакуации населения на случай войны. Постановлением Правительства республики утвержден состав комиссии.

    Комиссию по эвакуации, в которую вошли представители региональных министерств и комитетов, возглавит Салават Сагитов - заместитель премьер-министра Правительства.

    Рабочая группа займется утверждением планов эвакуации граждан, культурных и материальных ценностей региона в безопасные районы.
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