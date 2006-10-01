В Башкирии готовятся к войне?

В Башкирии начала действовать комиссия, которая будет заниматься составлением плана эвакуации населения на случай войны. Постановлением Правительства республики утвержден состав комиссии.



Комиссию по эвакуации, в которую вошли представители региональных министерств и комитетов, возглавит Салават Сагитов - заместитель премьер-министра Правительства.



Рабочая группа займется утверждением планов эвакуации граждан, культурных и материальных ценностей региона в безопасные районы.

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