В Башкирии 243 тысячи пенсионеров завтра получат повышенную пенсию

Пенсионный фонд Башкирии анонсировал старт доставки повышенной пенсии. Работающие пенсионеры отныне будут получать ее в новом размере.



В региональном Пенсионном фонде сообщили, что перерасчет осуществится в автоматическом режиме и никаких специальных заявлений по этому поводу писать не нужно. Величина прибавки будет зависеть от размера страховых взносов и трудового стажа.

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