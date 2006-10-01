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    В Башкирии 243 тысячи пенсионеров завтра получат повышенную пенсию

    slavin Вчера, 11:45147
    В Башкирии 243 тысячи пенсионеров завтра получат повышенную пенсию
    Пенсионный фонд Башкирии анонсировал старт доставки повышенной пенсии. Работающие пенсионеры отныне будут получать ее в новом размере.

    В региональном Пенсионном фонде сообщили, что перерасчет осуществится в автоматическом режиме и никаких специальных заявлений по этому поводу писать не нужно. Величина прибавки будет зависеть от размера страховых взносов и трудового стажа.
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