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    Лучшие комбайнеры Башкирии получат иномарки в подарок

    slavin Сегодня, 12:3436
    Лучшие комбайнеры Башкирии получат иномарки в подарок
    Для лучших комбайнеров Башкирии из бюджета республики выделил восемь миллионов рублей на покупку десяти автомобилей Chevrolet. Соответствующий указ подписал Глава республики для поощрения труда работников агросферы.

    Рустем Хамитов отметил, что достойные работники получат награды на совместном заседании, которое пройдет в октябре-ноябре текущего года.
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