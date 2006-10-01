В Абзелиловском районе подростки незаконно добывали руду

В Абзелиловском районе Башкирии на горнодобывающем предприятии «Абсолют» незаконно трудились подростки. Детский труд на таком производстве запрещен законом.

По данным региональной прокуратуры, трое 17-летних студентов политехнического колледжа Магнитогорска неофициально работали горнорабочими на разборке руды. Обязанности подростков включали перенос плит весом около 20 килограммов, а также добывание с помощью зубил и молотка кварцитов из монолита. При этом студенты жили в бытовых вагончиках без организованного со стороны работодателя питания.

Административные дела в отношении предприятия и его директора направлены на рассмотрение в Гострудинспекцию РБ.