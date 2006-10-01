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    В Уфе пройдет День цветов

    slavin Вчера, 14:22115
    В Уфе пройдет День цветов

    На площади имени С. Орджоникидзе 25 августа пройдет традиционный и любимый уфимцами праздник – День цветов. Заявку на участие можно подать до 15 августа в Администрации Орджоникидзевского района.

    Как сообщили в уфимской мэрии, для участия в фестивале приглашаются школы, детские сады, предприятия торговли, а также всех жителей района.


    Отметим, что основной задачей районного конкурса является выявление территории лучшего двора, детского сада, лечебного учреждения, школы, а также прилегающей территории (оформление газонов, клумб, альпийских горок).



    Источник: https://bash.news/

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    Метки: Уфа

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