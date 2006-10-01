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    Добрая половина автолюбителей Башкирии ездят на кредитных машинах

    slavin Вчера, 15:0773
    Добрая половина автолюбителей Башкирии ездят на кредитных машинах
    В Башкирии более 50 процентов автомашин приобретены в кредит. Подобное заключение сделали эксперты НБКИ изучив данные за второй квартал 2018 года.

    По подсчетам специалистов совокупность авторынка в Башкирии составляет более 15 тысяч единиц. При этом на приобретение автомобилей в республике было выдано более 9 тысяч кредитов за последние 3 месяца, что на 20,8% процента больше чем в прошлом году.
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