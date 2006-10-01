Пропавший колумбиец рассказал, как ему жилось в деревне под Уфой

Нашелся 31-летний колумбиец, который 28 июля вышел из общаги УГНТУ и пропал.



Как стало известно, Педро Луис находился в это время в деревне у друга под Уфой и не имел возможности дать о себе знать из-за плохой телефонной связи.



Молодой иностранец остался под глубоким впечатлением от красоты Уфы, местной природы, и, конечно же, девушек.

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