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    Пропавший колумбиец рассказал, как ему жилось в деревне под Уфой

    slavin Вчера, 16:18138
    Пропавший колумбиец рассказал, как ему жилось в деревне под Уфой
    Нашелся 31-летний колумбиец, который 28 июля вышел из общаги УГНТУ и пропал.

    Как стало известно, Педро Луис находился в это время в деревне у друга под Уфой и не имел возможности дать о себе знать из-за плохой телефонной связи.

    Молодой иностранец остался под глубоким впечатлением от красоты Уфы, местной природы, и, конечно же, девушек.
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