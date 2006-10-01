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    В Башкирии до конца года направят 33,5 млн рублей на науку

    slavin Вчера, 21:3784
    В Башкирии до конца года направят 33,5 млн рублей на науку
    На исследовательскую работу Академии наук Башкирии в этом году будет направлено 33,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Эффективность научных проектов в этом году будет определяться новыми показателями. По словам премьер-министра правительства РБ Рустэма Марданова, обязательным элементом оценки станет практическое внедрение разработок. Кроме того, предусмотрен возврат выделенных средств, если запланированные показатели не будут достигнуты.

    - В рамках перечня приоритетных направлений научных исследований запланировано 22 проекта на сумму 12,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром Правительства РБ Рустэмом Мардановым и опубликовано на официальном портале правовой информации региона. На программы, которые реализуются совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, социально-гуманитарного направления запланировано еще 6 млн рублей, на естественно-научное – 15 млн рублей, - пояснили в кабмине.
    Источник: http://www.ria-bashkiria.com/
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