В Башкирии до конца года направят 33,5 млн рублей на науку

Башкирия получит более 1 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплек ...

Республика Башкортостан до 2020 года получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на выполнение мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса. Двустороннее соглашение на 2017 год подписано между Росводресурсами и Правительством РБ. Подписи под документом поставили заместитель руководителя Росводресурсов Матвей Тарасов и заместитель Премьер-министра Правительства РБ Фархад Самедов.