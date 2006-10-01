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    Башкирию окружил вирус птичьего гриппа

    slavin Сегодня, 08:5755
    Башкирию окружил вирус птичьего гриппа

    Глава Минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов накануне в ходе заседания в правительстве РБ рассказал о сложившейся «страшной ситуации» по птичьему гриппу. По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 25 очагов вируса в 11 субъектах России: Костромской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Орловской, Смоленской, Нижегородской областях, Чувашской и Удмуртской республиках, в Приморском крае и Татарстане.

    «Это страшная ситуация. Не было такого раньше, чтобы птичий грипп прямо окружал республику», - отметил Ильшат Фазрахманов.

    Он сообщил, что власти приняли решение о расстановке контрольных постов, но пока их работа не очень эффективна. По его словам, необходимо принять какое-то решение по этому вопросу как можно быстрее.


    Источник: http://ufatime.ru/
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